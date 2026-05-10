Prosegue il viaggio tra le storie dei cani ospitati nel canile comunale di Vibo Valentia, gestito dall’associazione Argo di Marika Barreca. Nella struttura vivono circa 200 randagi accuditi ogni giorno dalle volontarie con l’obiettivo di trovare per ciascuno una famiglia.

Il protagonista di questa settimana è Pfizer, un cane arrivato in canile durante gli anni della pandemia. «È stato trovato vicino al centro vaccinale, per questo gli abbiamo dato questo nome», racconta Marika Barreca.

Quando è stato recuperato era ferito e molto spaventato. «Si era nascosto dentro un capannone ed era terrorizzato da tutto e tutti. Sul corpo aveva dei segni, qualcuno lo aveva picchiato».

Da allora sono passati diversi anni. Pfizer oggi è cresciuto, è in salute ed è diventato un cane pieno di energia. «È molto curioso e ha bisogno di movimento», spiega la responsabile del canile. «Cerchiamo una famiglia che ami stare all’aria aperta, perché lui ha bisogno di uscire, esplorare e correre».

Pfizer è compatibile con gli altri cani, sia maschi che femmine, e si relaziona bene anche con le persone. «Ha trascorso troppo tempo in canile. Ha bisogno di una casa e di qualcuno che possa dedicargli tempo».

Per chi volesse adottarlo, l’associazione Argo ha previsto un percorso specifico. È possibile contattare il canile telefonicamente, via email oppure recarsi direttamente nella struttura. Successivamente viene compilato un questionario e viene organizzata una visita preaffido per conoscere la famiglia e verificare che ci siano le condizioni adatte all’adozione.