I lavori dovranno iniziare entro venti giorni dall’aggiudicazione. Cambia così volto il punto d'accesso a una delle spiagge più belle di tutta la Costa degli Dei

Nuovo importante passo in avanti per l’ammodernamento del piazzale antistante la spiaggia di Grotticelle, a Capo Vaticano. L’iter è stato avviato dal Comune di Ricadi circa tre anni fa ed è giunto ora ad una fase cruciale. Con una determina firmata dal responsabile dell’Area tecnica comunale, infatti, è stato dato il via libera all’ultimo livello di progettazione. È stato cioè approvato il progetto esecutivo redatto dall’architetto Dario Pugliese, e non solo: via anche alla gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori. Attualmente occupato quasi interamente da un parcheggio – che durante i mesi estivi è a pagamento, a due euro l’ora -, il punto d’accesso a una delle spiagge più belle di tutta la Costa degli Dei e anche dell’intera Calabria si appresta dunque a cambiare volto. [Continua in basso]

I primi passi – come anticipato – sono stati fatti nel 2020, quando fu approvato il progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale. Poi, nel febbraio 2022 la decisione di affidare l’incarico a un professionista per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Nel settembre scorso, l’ok al progetto definitivo. Ora, l’ulteriore step. Per la gara d’appalto si procederà con trattativa Rdo (richiesta di offerta) sul Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione). Una volta aggiudicati, i lavori dovranno iniziare entro venti giorni. Per l’intervento di ammodernamento dell’area è prevista una spesa complessiva di 100mila euro, cifra già impegnata sul bilancio del 2021. Responsabile unico del procedimento è l’architetto Vincenzo Calzone, in qualità di responsabile dell’area tecnica comunale.

Ricadi, approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un asilo nido