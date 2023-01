Ricadi, chiusa la strada comunale che porta a Baia di Riaci

È stata chiusa, a Santa Domenica di Ricadi, la strada comunale che conduce in località Riaci. L’omonima e celebre spiaggia, una delle più belle del circondario, non sarà quindi più accessibile. Molto frequentata d’estate, anche d’inverno non mancavano i “visitatori”, a caccia di relax grazie a due passi sulla sabbia bianca o alla vista su acque turchesi e tramonti mozzafiato. La chiusura della strada («fino a data da destinarsi») è stata disposta attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco di Ricadi Nicola Tripodi. La decisione è arrivata in seguito a un sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico comunale, tramite il quale è stata accertata la presenza di alcune frane dal costone roccioso che costeggia la strada. E inoltre, si è riscontrata la possibilità che altro materiale si stacchi e finisca sul manto stradale. Da qui il provvedimento, al fine di «evitare situazioni di pericolo a persone o cose».

Il sindaco ha ordinato che la chiusura sia effettuata attraverso il posizionamento di segnaletica stradale all’inizio del tratto della discesa a mare. L’ordinanza è stata trasmessa anche al Comando di polizia municipale e ai carabinieri della Stazione di Spilinga, incaricati di vigilare per l’esecuzione della stessa. Il provvedimento del sindaco inoltre prevede che «i residenti o titolari di attività economiche, il cui accesso è possibile solo dal tratto di strada chiuso, possono richiedere specifica autorizzazione per l’accesso limitato a motivate esigenze».

LEGGI ANCHE: Strada del Mare chiusa fra Joppolo e Coccorino: disagi senza fine per un intero territorio

Ricadi, approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un asilo nido

Articoli correlati