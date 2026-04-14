Il sindaco Romeo e l’assessore Scrugli esalta il valore sociale di un’esperienza che unisce famiglie di ragazzi autistici e comunità: «Ogni persona deve essere protagonista della propria vita»

«La partecipazione dell’associazione Io Autentico alla Run for Autism di Roma rappresenta un messaggio potente di libertà e autodeterminazione. Attraverso il loro impegno quotidiano e la presenza a iniziative di così alto valore civile, ricordano a tutti noi che ogni persona, con i propri tempi e le proprie modalità, può e deve essere protagonista della propria vita. La loro partecipazione non è solo un traguardo associativo, ma un invito collettivo a guardare il mondo con occhi nuovi».

Con queste parole il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, esprime il proprio apprezzamento per l’importante presenza dell’associazione vibonese alla manifestazione svoltasi domenica nella capitale, un evento nazionale dedicato alla sensibilizzazione sui diritti delle persone nello spettro autistico e sulla loro piena partecipazione alla vita comunitaria.

A lui si unisce l’assessore alle Politiche Sociali, Lorenza Scrugli, che sottolinea: «Io Autentico è una delle realtà preziose per il nostro territorio: accompagna le famiglie, sostiene i ragazzi e promuove la cultura dell’inclusione. La partecipazione alla Run for Autism testimonia la forza di un gruppo che mette al centro la persona, valorizzandone capacità, desideri e potenzialità. E noi, come ente pubblico, cerchiamo sempre di dare il massimo per stare al loro fianco».