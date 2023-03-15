La postazione è rivolta alle fasce deboli o svantaggiate sul piano del divario tecnologico. Il sindaco Barillari: «Passo in avanti per una più agevole fruizione dei servizi»

Offrire un servizio che era stato interrotto da qualche anno e consentire ai cittadini di avere delle risposte in tempi brevi. È questo lo scopo della convenzione tra Comune di Serra San Bruno e Agenzia delle Entrate che sarà approvata nel Consiglio comunale previsto per venerdì pomeriggio. In particolare, il Comune metterà a disposizione, in un luogo aperto al pubblico, uno spazio per la collocazione, a cura dell’Agenzia delle Entrate, di una postazione di “help desk”, rivolta a categorie di cittadini appartenenti a fasce deboli o svantaggiate sul piano del divario tecnologico. I referenti comunali acquisiranno i dati degli interessati (senza specificazione del servizio richiesto) e li trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate che ricontatterà i cittadini per provvedere ad individuare una soluzione delle questioni che saranno prospettate.

«Questo servizio a carattere sperimentale – ha commentato il sindaco Alfredo Barillari – ci permette di fornire assistenza ai cittadini tramite un canale dedicato grazie al quale saranno risolti i problemi direttamente da remoto o, nei casi in cui non sia possibile erogare il servizio con i canali telematici disponibili, mediante la presenza diretta del personale dell’Agenzia delle Entrate presso il sito help desk di Serra San Bruno. Dunque – ha concluso – si tratta di un passo in avanti che segna un’inversione di tendenza e consente una più agevole fruizione dei servizi».

