Nato il 14 ottobre del 1912 nel piccolo comune delle Serre vibonesi, ha vissuto due guerre mondiali e ha visto il mondo cambiare. Ecco il suo racconto

Ha vissuto due guerre mondiali – la seconda in prima linea da soldato -, ha visto nascere e tramontare il regime fascista e poi da suddito di una Monarchia è diventato cittadino di una Repubblica. Sotto i suoi occhi il Paese e il mondo intero sono cambiati, dal boom economico alle riforme storiche. Nato il 14 ottobre del 1912 a Simbario – nelle Serre vibonesi -, Vincenzo Nardi ha raggiunto il sorprendente traguardo dei 110 anni ed è oggi l’anziano più longevo della Calabria. In Italia è tra i primi venti (la più anziana in assoluto è un’anziana di 112 anni, residente delle Marche). [Continua in basso]

Quattro figli e nipoti sparsi in tutto il mondo, nonno Vincenzo è arrivato ai 110 anni lucidissimo e spigliato. Al microfono di Gigi Gej Radiofacebook, ha regalato i suoi ricordi: dalla gioventù in campagna, con animali e zappa, alla passione del canto in chiesa. E poi il segreto per vivere a lungo: «Un bicchiere di vino al giorno e pochi dolci». Ecco l’intervista completa: