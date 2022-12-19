Alla base della scelta ci sarebbero acute criticità relative alla condizione contabile e debitoria dell'istituto culturale

Con una lettera indirizzata al Sistema Bibliotecario di Vibo Valentia, alla Regione Calabria e ai sindaci della provincia, Corrado L’Andolina, stimato avvocato e amministratore di Zambrone e da qualche tempo presidente dell’importante Istituto culturale di Vibo Valentia, il Sbv, appunto, ha formalizzato le proprie dimissioni per i seguenti motivi: criticità acute relative alla condizione amministrativa, contabile e debitoria del Sistema e carenza di strumenti adeguati per ripristinare l’ordinario funzionamento del Sistema Bibliotecario Vibonese. “Per l’eventuale superamento di tale fase – ha spiegato l’ormai ex presidente – sarà necessario attivare una nuova fase programmatoria con strumenti del tutto eccezionali e straordinari. Rivendico, con orgoglio, di essere riusciti a dare continuità al “Festival Leggere&Scrivere” e ciò anche grazie al fondamentale supporto del sindaco Maria Limardo e dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia e di essere comunque riusciti a realizzare numerose iniziative culturali in questi ultimi sette mesi di attività. [Continua in basso]

Ringrazio i colleghi sindaci per il loro generoso supporto – ha aggiunto Corrado L’Andolina – la Regione Calabria, Dipartimento Cultura, che ha sempre interloquito con preziosa puntualità, i dipendenti e i volontari, i direttori del “Festival Leggere&Scrivere”, Maria Teresa Marzano e Gilberto Floriani, la direttrice Tiziana Scarcella, che si è dimessa pochi giorni fa, e tutti coloro che a vario titolo mi hanno supportato in questi mesi”. “L’auspicio – ha concluso Corrado L’Andolina – è che un Istituto così importante per la città di Vibo Valentia e per il suo comprensorio possa continuare ad agire con la consueta capacità operativa. Sarò, a tal fine, sempre incondizionatamente disponibile a sostenere fattivamente le ragioni della Cultura”.

