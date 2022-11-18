Gli interventi sono previsti per il campo sportivo e il campetto di calcio A5. Quest'ultimo è stato dato in gestione a una società

“Prosegue il lavoro della Commissione straordinaria nel settore degli impianti sportivi del Comune di Soriano Calabro – riporta una nota comunale – e in data odierna è stata infatti stipulata con il legale rappresentante della “società sportiva dilettantistica MRL – soccer school” , unico richiedente, una convenzione finalizzata a rendere fruibile e a curare la costante manutenzione del campetto di calcio A5, situato in zona P.I.P. Lo stesso era senza custodia, esposto ad atti vandalici e utilizzato come discarica pubblica. Il nuovo gestore, oltre i servizi di manutenzione, dovrà provvedere alla tutela e custodia dell’impianto sportivo. Inoltre, grazie all’impegno del nuovo responsabile dell’Ufficio Tecnico – precisa il comunicato – sono stati ripresi i lavori dello stadio comunale, al fine di consentire alla squadra locale, che milita nel campionato regionale di Eccellenza, di poterlo utilizzare”. E ancora: “Sono stati tenuti vari incontri tra l’ufficio Tecnico e la Direzione dei Lavori, sfociati in accertamenti essenziali per provvedere alla gestione e alla buona esecuzione dei lavori. Dalla cooperazione e l’azione combinata sono state individuate delle lavorazioni, non previste nella fase progettuale, ma indispensabili per l’ottenimento dell’agibilità, in particolare quella del Coni”. Pertanto, “il direttore dei lavori sta predisponendo una perizia di variante – si legge in conclusione – necessaria a colmare questa incompletezza progettuale, rilevata in particolare nella fascia laterale lungo il perimetro del terreno di gioco non inferiore a 1,5 metri, nelle quantità delle parti strutturali dei pali di fondazione e nello spogliatoio, privo degli elementi necessari per il suo utilizzo come bagni, piastrelle, impianto elettrico e porte. E’ stata già predisposta la perizia che verrà consegnata a breve”.

