Boom di presenze per le manifestazioni curate dall'associazione locale affiancata dalle scuole. Stasera gran finale

Sei giorni di festa organizzati dalla Pro Loco di Soriano Calabro hanno animato la piazza e il corso principale del borgo dell’entroterra gremiti di cittadini di tutte le età e da tante famiglie con i bambini entusiasti di festeggiare il Carnevale nel centro storico. Dalla simpatia delle maschere al ritmo coinvolgente dei danzatori di ogni età, dalle scolaresche ai gruppi di cittadini che hanno partecipato con entusiasmo e voglia di fare alla ricca manifestazione proposta dall’associazione presieduta da Maria Teresa Daffinà, gli eventi del Carnevale sorianese hanno fatto incetta di presenze. Coriandoli, musica, balli, carri e allegria hanno accolto grandi e piccini coinvolgendo tutti in un clima festoso che ha caratterizzato un’edizione, quest’ultima, oltremodo coinvolgente e divertente nel solco della tradizione. [Continua in basso]

Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria data dal Covid, la Pro Loco ha inteso riempire di colori e gioia il centro del paese per coinvolgere la comunità in una grande festa, la più divertente e attesa dell’anno soprattutto da parte dei bambini i quali, guidati dalle maestre e accompagnati dalle famiglie, hanno sfilato per le vie del centro elargendo ilarità con divertenti costumi. Tra gli eventi andati in scena, uno sketch interpretato dai componenti della Pro Loco, ha intrattenuto la folla in un intenso momento caratterizzato da risate fragorose. Previsto per questa sera, invece, è l’atteso “Funerale di Carnevale” che sarà anticipato dalla premiazione della maschera più originale e del carro più allegorico.