Dalla Spagna al Kazakistan 25 giovani arrivano in Calabria per partecipare all'iniziativa promossa dalla Fondazione Augurusa per green social impact manager

Subito operativa la nuova Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, a Filogaso, che in questi giorni ha avviato la seconda edizione del corso gratuito di Alta Formazione “Green Social Impact Manager” con una nuova proposta formativa, ancora più mirata e attenta alle sfide contemporanee: la sostenibilità, il cambiamento climatico, la giustizia sociale, la geopolitica energetica e le energie rinnovabili. Con il sostegno di Randstad Italia (che ha dato un contributo importante alla nascita di questa nuova figura professionale supportando anche la prima edizione) e in collaborazione con Apco (Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management), Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), Italian Climate Network, alla Fondazione Augurusa va il merito di aver riunito nel cuore della Calabria 25 giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero per formarsi gratuitamente nella progettazione e gestione di iniziative di impatto sociale per lo sviluppo sostenibile e la transizione digitale.

Le parole di Augurusa

Un modello formativo e residenziale interamente gratuito che ha conquistato il favore anche del Parlamento Europeo, con quest’ultimo che ha deciso di sostenere moralmente l’iniziativa patrocinando il corso di Alta Formazione. A dare il patrocinio al progetto anche il Consiglio Regionale della Calabria, la Provincia di Vibo Valentia, il Comune di Filogaso e l’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti).

Insomma, un punto di partenza importante e destinato a crescere negli anni futuri. Emozione e soddisfazione, a tal proposito, nelle parole del presidente della Fondazione, ovvero Francesco Augurusa: «Quando abbiamo lanciato l’idea del Social Impact Manager e poi del verticale Green sapevamo che la direzione fosse giusta, ma vedere un riscontro così ampio sulla scena nazionale e europea ci riempie di orgoglio e ci conferma che l’intuizione non era solo visionaria ma strategica e necessaria».