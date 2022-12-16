“Via San Lorenzo” è la nuova esilarante produzione dell’attore siciliano. Appuntamento al Centro servizi sociali

“Via San Lorenzo” il nuovo esilarante spettacolo dell’attore siciliano, che regalerà sorrisi, divertimento e spunti di riflessione. Questa sera a Zambrone, presso il Centro servizi sociali, alle ore 19.00, Sergio Vespertino si esibirà nella sua nuova produzione, un racconto che mette insieme temi profondi e giocosi che ruotano intorno all’esistenza umana e al destino di ognuno di noi. Le musiche saranno curate da Pierpaolo Petta. L’attore siciliano, considerato uno dei migliori attori di teatro comico, è già stato a Zambrone tre anni fa e ha incantato il pubblico con la sua verve comica espressa nel suo storico cavallo di battaglia, “Fiato di madre”. Al suo attivo anche molti film, fra cui: “La concessione del telefono – C’era una volta Vigata” tratta dall’omonimo libro di Andrea Camilleri, “La mafia uccide solo d’estate” e, di recente, ha interpretato il ruolo del Maresciallo Guareschi nella serie televisiva “Makari”. Un lavoro incessante, fra teatro, cinema e fiction che testimonia la versatilità dell’artista palermitano. Ad arricchire la serata anche una mostra d’arte e di artigianato che si svolgerà in contemporanea e nella stessa struttura comunale.

