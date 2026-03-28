Sarà ricordata anche per la partecipazione di Caterina Arcuri e della figlia Mara Valente l'edizione 2026 di “ The Voice generations ”, noto programma televisivo di Rai 1 . Il talent show musicale ha visto la presenza di cantanti provenienti da tutta Italia. Tra questi, appunto, il duo familiare giunto dal Vibonese, da Mileto nello specifico . A giudicare nel corso delle quattro puntate le esibizioni dei vari concorrenti sono stati, nell'occasione, Arisa, Loredana Bertè, il duo Clementino-Rocco Hunt e Nek . Coach famosi, chiamati a comporre il proprio team facendosi condizionare solo dalla voce , seduti su delle poltrone rosse, con il pulsante in mano e con le spalle rivolte ai cantanti che si esibivano. E la piccola Mara e mamma Caterina hanno sicuramente fatto centro con le loro doti canore, tanto da conquistare nelle Blind auditions Arisa e la Bertè e da scegliere, successivamente, di affidarsi alla mitica cantante di Bagnara .

L'undicenne di Mileto e la madre originaria di Rosarno non sono riusciti a raggiungere la finale di “The Voice generation”. Rimane, tuttavia, la loro coinvolgente e convincente performance sul brano “ Serenata ” di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Un'esibizione di grande livello, così come tra l'altro testimoniato dall'apprezzamento del pubblico, con tanto di manine che applaudono e cuoricini , espresso con un like dalla stessa Brancale . Caterina Arcuri si è perfezionata presso il Cantiere musicale internazionale Aps di Mileto, nella classe di canto proposta annualmente dalla scuola di alta formazione con sede a palazzo San Giuseppe, diretta dal noto maestro di pianoforte Roberto Giordano. Queste le sue parole al termine dell'esperienza vissuta a “The Voice generation” insieme alla figlia 11enne. «Faccio fatica a realizzare. È stato uno di quei momenti che non si spiegano, si vivono e basta . Cantare insieme a lei, su quel palco magico è stato meraviglioso. Il tempo si è fermato . Voglio riempire la sua vita di ricordi che non dimenticherà mai. Questo è uno di quelli».