La sottoscrizione è finalizzata al contrasto di infiltrazioni della criminalità nei lavori di realizzazione dell'opera stradale

Il prossimo 6 dicembre, alle ore 10, all’interno del salone di rappresentanza della Prefettura, il prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli, il direttore Tutela Aziendale Anas Roberto Massi, il responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria e Commissario straordinario per il completamento della Trasversale delle Serre, Francesco Caporaso, stipuleranno tre Protocolli di legalità finalizzati al contrasto e alla prevenzione di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della nuova strada statale 182 “Trasversale delle Serre”, relativamente ai tratti “Superamento del colle dello Scornari”, “Superamento del cimitero di Vazzano” e “Lotto unico da Vazzano a Vallelonga”.

I Protocolli saranno sottoscritti anche dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Vibo Valentia e dalle organizzazioni sindacali di categoria Fenea-Uil, Filca-Cisl e Fillea – Cgil per gli aspetti riguardanti le modalità di assunzione della manodopera e l’osservanza dei relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal Ccnl di categoria. La sottoscrizione avverrà alla presenza degli operatori della stampa.

