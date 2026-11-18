L'iniziativa ha affrontato i temi dell'autonomia economica, del lavoro di cura e degli stereotipi di genere. Beatrice Lento: «Le nostre parole sono già fatti»

Palazzo Santa Chiara gremito, a Tropea, per “Il lavoro che salva”, l'incontro promosso il 17 novembre da sos KORAI ODV, con il patrocinio del Comune, nell'ambito del percorso MATRIARCHY 2026. Al centro dell'iniziativa, il ruolo del lavoro come strumento di emancipazione femminile, autonomia economica e prevenzione della violenza di genere.

All'appuntamento, condotto dall'imprenditrice Mariantonietta Pugliese, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, del mondo scolastico e imprenditoriale, insieme a numerosi cittadini. Presenti anche il sindaco Giovanni Macrì e il dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Tropea Nicolantonio Cutuli.

La serata si è aperta con la proiezione dello sketch satirico La donna perfetta, interpretato da Angela Finocchiaro nel 1988 per La TV delle ragazze. Un ritratto ironico delle aspettative che gravano sulle donne, chiamate a conciliare famiglia, lavoro e responsabilità quotidiane.

La presidente di sos KORAI, Beatrice Lento, ha quindi introdotto il simbolo scelto per l'iniziativa: la Fearless Girl, la scultura della bambina senza paura realizzata da Kristen Visbal nel 2017, emblema della determinazione femminile e del diritto a occupare ogni spazio della società.

Dalla violenza economica al lavoro di cura

Il confronto è entrato nel vivo con l'intervento di Luigia Barone, esperta di violenza di genere, che ha affrontato il tema della violenza economica: dal controllo del denaro all'impedimento a lavorare o studiare, fino alle forme di dipendenza che possono trasformarsi in strumenti di ricatto. L'indipendenza economica, è stato evidenziato, non elimina automaticamente le conseguenze della violenza, ma offre alle donne maggiori possibilità di sottrarsi a situazioni di sopraffazione.

L'avvocata Fiorella Landro si è soffermata sul lavoro di cura non retribuito, ancora prevalentemente a carico delle donne. Un impegno che sostiene famiglie e welfare, ma spesso comporta rinunce professionali, carriere discontinue e pensioni più basse. Una condizione particolarmente penalizzante nel Mezzogiorno, anche per la carenza di servizi di sostegno alla famiglia.

Francesco Pontoriero, avvocato e imprenditore turistico, ha analizzato le condizioni del lavoro femminile nel settore dell'ospitalità, richiamando le criticità legate alla stagionalità, alla precarietà e alle difficoltà di conciliazione tra occupazione e maternità.

La docente Giusy Pellico ha invece affrontato il rapporto tra donne e nuove tecnologie, soffermandosi sugli stereotipi che continuano a condizionare le scelte formative delle ragazze, soprattutto nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

«Le nostre parole sono già fatti»

Particolarmente partecipato il dibattito, durante il quale sono emerse riflessioni anche sui modelli maschili tradizionali e sulla necessità di superare gli stereotipi attraverso l'educazione.

A una partecipante che sollecitava il passaggio dalle parole alle azioni concrete, Beatrice Lento ha risposto: «Le nostre parole sono già fatti, perché servono a educare al cambiamento di mentalità».

Un messaggio che riassume l'impostazione dell'iniziativa: intervenire sulle radici culturali della violenza, promuovendo relazioni fondate sul rispetto reciproco e sulla condivisione delle responsabilità familiari.

Nasce “Isosunia”, una parola per raccontare la parità

Tra le novità della serata, la presentazione di “Isosunia”, neologismo coniato per sos KORAI da Bruna Quattrone, docente di Greco al Liceo Classico di Tropea.

Il termine, ispirato alle radici greche isos (uguale) e syn (insieme), richiama «la condizione dell'essere uguali insieme»: una società nella quale le differenze non producano rapporti di dominio, ma collaborazione e reciproca valorizzazione.

L'incontro si inserisce nel percorso di sensibilizzazione verso il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A conclusione della serata è stato distribuito ai partecipanti MATRIARCHY – Itinerario Rosso #2, opuscolo che raccoglie gli atti dell'iniziativa e prosegue il lavoro di approfondimento culturale dell'associazione.