Ecco in quali aree del suolo comunale si amplierà il progetto inserito nell'ambito "Ambiente e Tutela del Territorio"

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha ritenuto utile e produttivo realizzare un servizio di Bike Sharing per la città installando quattro ciclostazioni con l’obiettivo di offrire una valida alternativa al mezzo privato nel percorrere tragitti brevi all’interno della città, come utile strumento anche per la valorizzazione del centro storico e dei siti archeologici e museali presenti. Per gli stessi obiettivi è in previsione nell’anno 2023 la realizzazione del medesimo servizio nelle frazioni marine di Vibo Marina, Bivona e Porto Salvo. [Continua in basso]

Per tale motivo, l’esecutivo guidato dal sindaco Maria Limardo ha dato mandato agli uffici competenti di avviare tutte le procedure tecnico-amministrative volte alla progettazione di piste ciclabili per le tre frazioni costiere da realizzare sul territorio comunale secondo l’organizzazione già prevista dal progetto di Bike Sharing realizzato a Vibo città, dove, le quattro ciclostazioni sono ubicate in piazza Municipio, al parco Urbano, al parco delle Rimembranze e in piazza San Leoluca, con dieci stalli ciascuno e venti biciclette a pedalata assistita

Con deliberazione di giunta, si è evidenziato che “Le linee programmatiche individuano tra gli obiettivi dell’amministrazione, per il tema “Ambiente e Tutela del Territorio”, il miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita nella città, individuando specifiche azioni a ciò finalizzate, quali la revisione del sistema viabilistico e della mobilità sostenibile, la definizione di una rete di piste ciclabili sostenibile e che si integri con il sistema della viabilità veicolare, la costituzione di un servizio di bike sharing, la realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri, la rivitalizzazione delle piazze e degli spazi pubblici”.

