I residenti sul piede di guerra sollecitano il ripristino delle condizioni di sicurezza minime per la trafficata arteria: «Disposti anche a pagare di tasca nostra»

Manto stradale deteriorato e profonde buche che mettono a rischio la sicurezza degli utenti. I residenti del quartiere Moderata Durant, ed in particolare gli abitanti nei pressi di viale Pertini a Vibo Valentia, chiedono interventi urgenti al Comune. Le segnalazioni, del resto, vanno avanti da mesi, ma nulla cambia. I cittadini, stanchi e sfiduciati, continuano a segnalare i pericoli per gli automobilisti che quotidianamente percorrono l’arteria. Una strada assai trafficata perché mette in collegamento Vibo centro con le zone periferiche ed i quartieri di Moderata Durant e Bitonto.

Il “balletto” delle segnalazioni parte dal periodo estivo. «Non è mancato l’interesse dell’assessore Giovanni Russo che – evidenzia Gianluca Vasapollo, residente a Moderata Durant – ha effettuato un sopralluogo. I fatti risalgono ad agosto. In tale circostanza, l’esponente della giunta Limardo si era prodigato a sollecitare presso la sede comunale un tempestivo intervento. Quindi venivamo rassicurati che, dopo le festività del Ferragosto, si sarebbe proceduto al ripristino del manto stradale. Al caso si era interessato pure il consigliere comunale Stefano Soriano con una interpellanza». [Continua in basso]

A sei mesi di distanza, però, tutto tace. E intanto l’arteria continua a registrare nuovi avvallamenti: «Dopo tutto questo tempo – aggiunge il professionista vibonese – l’unico intervento ha riguardato il posizionamento delle transenne, che sono state successivamente rimosse perché stringevano pericolosamente la carreggiata. Nulla di altro, se non qualche rassicurazione di presa in carico della criticità esistente lungo il trafficato viale. E intanto – aggiunge Vasapollo – le auto continuano a registrare danni».

Si segnala nella zona anche una porzione di marciapiede crollata. Un cedimento che, specie con la pioggia, causa allagamenti: «Mancano canali di scolo adeguati, per non parlare dei fili elettrici in bella mostra». L’esasperazione spinge anche a proposte limite: «Come residenti siamo anche disposti a farci carico dell’acquisto del materiale necessario per il ripristino della carreggiata. Che altro possiamo fare?». Ma è quasi l’intero quartiere di Moderata Durant – per non parlare del vicino quartiere Bionro – ad essere condannato da anni con strade in pessimo stato.

A tre anni e mezzo dall’insediamento dell’amministrazione comunale targata Maria Limardo, nulla è cambiato rispetto alle precedenti targate Elio Costa e Nicola D’Agostino, tutte di centrodestra.

