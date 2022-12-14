La rotatoria tra via Giovanni Paolo II e via degli Artigiani è nuovamente interessata da una voragine e diverse crepe. Nello stesso punto, tempo fa, ci fu un cedimento dell'asfalto

La rotatoria tra via Giovanni Paolo II e via degli Artigiani a Vibo, a pochi passi dalla sede scolastica del liceo Scientifico, ancora una volta mostra i segni che qualcosa non quadra nei lavori del manto stradale. Basta qualche giornata di pioggia, infatti, affinchè l’arteria stradale si presenti in condizioni a dir poco indecorose oltre che pericolose. La stessa, tempo fa, è stata interessata da un importante cedimento. Un autobus di linea delle Ferrovie della Calabria è infatti sprofondato in una voragine che si è aperta nel bel mezzo della rotatoria e una delle ruote posteriori del bus è rimasta incastrata all’interno del cedimento del manto stradale, bloccando il mezzo pesante. [Continua in basso]

Nello stesso punto si è oggi aperta una voragine “incorniciata” da brandelli di asfalto e nei pressi della stessa diverse crepe e buche. Non va meglio proseguendo. A pochi metri dalla rotatoria, l’entrata che conduce alla galleria non gode certo di un aspetto migliore. Tra rattoppi vari del sito stradale si scorge più di un danneggiamento dell’asfalto con tanto di buche e un tratto visibilmente allagato. Ma il bilancio non si chiude qui, poiché basta portarsi lungo il centro città per imbattersi in ulteriori “rattoppi” che rappresentato un vero e proprio rischio per automobilisti e pedoni. Ci si chiede, a questo punto, quale sia la qualità del fondo stradale della maggior parte delle vie della città capoluogo, atteso che basta qualche giorno di pioggia, neanche particolarmente eccezionale, per ridurre in queste condizioni gran parte delle strade.

L’asfalto della rete viaria di Vibo Valentia – sbriciolato, saltato, rovinato da crepe, buche, pozzanghere piene di acqua – , insomma, non regge a qualche giorno di pioggia, manifestando in modo lapalissiano che qualcosa non va, sintomatico del fatto che le strade non hanno solide fondazioni e a ben poco servono i continui interventi di rattoppo, se non a rimandare un disagio ben più ampio oltre a un eventuale e importante pericolo.

