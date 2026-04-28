Musica, mare e condivisione per celebrare il Primo Maggio: la spiaggia di Bivona, a Vibo Valentia, si prepara ad accogliere “Il Concertino del Primo Maggio”, evento che animerà il litorale di fronte a Piazza Marinella dalle ore 12:00 fino a mezzanotte. Un appuntamento pensato per trasformare uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio aperto all’incontro e alla socialità.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vibo Valentia – assessorato alla Cultura e Turismo e organizzata dall’associazione Altrove, nasce con l’obiettivo di celebrare la Festa dei Lavoratori in un clima informale, accessibile e inclusivo, valorizzando al tempo stesso il territorio.

A sottolineare il senso dell’evento è l’assessore Stefano Soriano, che evidenzia la visione alla base della manifestazione: «Il Concertino del Primo Maggio rappresenta perfettamente lo spirito che vogliamo promuovere: una città viva, accogliente, capace di valorizzare i suoi spazi e di offrire occasioni di incontro per tutte le generazioni».

«Portare musica e creatività sulla spiaggia e nella piazza di Bivona», aggiunge, significa «restituire ai cittadini un luogo simbolico, trasformandolo in un palcoscenico di energia positiva e partecipazione».

Protagonista assoluta sarà la musica, con dieci artisti calabresi emergenti pronti ad alternarsi tra dj set e performance dal vivo, offrendo un percorso sonoro variegato. Tra i nomi in lineup i dj Emilio Farfaglia, Max Casuscelli, Idra, Giuseppe De Rito, Dev e Anthony Teti, insieme ai cantautori Calura e Frustaci, alla band prog rock Psyche e al rapper Winston, già noto per la sua partecipazione ai format hip hop firmati Altrove.

Il “Concertino del Primo Maggio” punta su un mood familiare e inclusivo, configurandosi come una festa pensata per tutte le età. Non solo musica: durante l’intera giornata saranno attive postazioni food, mentre il pubblico potrà vivere la spiaggia in pieno relax, portando con sé telo mare, ombrellone e tutto il necessario.

A rendere ancora più ricca l’esperienza contribuiranno i volontari dell’associazione Altrove, che organizzeranno giochi e attività sulla sabbia, e i Clown dei corsi VIP VIBO, pronti a regalare momenti di intrattenimento e sensibilizzazione.

Un evento che si candida a diventare un punto di riferimento per il territorio, offrendo un modo diverso di vivere il Primo Maggio, all’insegna di mare, musica e comunità.