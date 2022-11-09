Tutti gli articoli di Società
La Giunta comunale ha deliberato l’Avviso per lo svolgimento dei “Mercatini di Natale 2022”. Per la realizzazione dell’evento – organizzato dall’amministrazione comunale, assessorato alle Attività Produttive – prevista da venerdi 25 novembre a venerdì 30 dicembre lungo Corso Vittorio Emanuele III, viene indetta una manifestazione di interesse per la vendita temporanea su area pubblica e per l’installazione di dodici casette in legno, al costo di euro 300,00 cadauna, comprensivo di Tassa Occupazione Suolo Pubblico e consumo di energia elettrica stimata.
Per l’assegnazione si adotteranno i seguenti criteri: profili di esperienza posseduti dal concorrente, categorie merceologiche proposte attinenti al tema del Natale, attività accessorie proposte a corredo e complemento dell’attività di vendita. Il soggetto partecipante dovrà essere in possesso della titolarità del commercio su aree pubbliche e lo stesso, in caso di assegnazione, dovrà provvedere a suo carico all‘installazione di luminarie decorative e addobbi natalizi nell’area circostante, in modo da ricreare un’atmosfera di gioia e serenità in linea con lo spirito del Natale. [Continua in basso]
L’amministrazione comunale intende “promuovere lo spirito di aggregazione dei propri cittadini e a tal proposito propone manifestazioni di natura culturale, sportiva, sociale, economica che determinano momenti di incontro e stimolano l’interesse della popolazione – evidenzia l’Avviso – così da definire appuntamenti ricorrenti. Le iniziative di animazione e di intrattenimento rappresentano un mezzo con cui valorizzare sia socialmente che economicamente il territorio e, nell’ambito del programma, questo Ente intende promuovere e/o sostenere eventi a carattere commerciale, artigianale e ricreativo, con lo scopo di stimolare la presenza di visitatori e, attraverso l’attuazione di azioni di marketing urbano, animazione e rivitalizzazione supportare le attività economiche del territorio”.
Nello specifico viene evidenziato come sia “tradizione organizzare eventi e pubbliche manifestazioni per celebrare le festività del Santo Natale, momento di festa con la cittadinanza tutta ed è intenzione di questo Ente consolidare, perpetuare, promuovere e arricchire le tradizioni locali legate alle Festività natalizie”.
I Mercatini di Natale rientrano così nelle iniziative “finalizzate a valorizzare i siti con rilevante patrimonio culturale presenti sul territorio” e rappresentano “ un’opportunità al fine di marginare lo stato di difficoltà del settore economico del commercio”. Intenzione dell’ente, è “migliorare gli aspetti delle precedenti edizioni, in modo da offrire alla città ulteriori occasioni ed esperienze per potenziare il richiamo di vacanze natalizie”.
Lo scorso anno è andato deserto il bando pubblico per l’assegnazione di spazio pubblico e di cinque casette in legno messe a disposizione dal Comune. Erano ammessi a parteciparvi le associazioni di categoria, i soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative), i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese, gli enti ed altri sodalizi anche non di settore. Ma nessuno ha inteso aderire: né gli ambulanti, né gli altri operatori commerciali neanche in forma consorziata.