Prevista l'installazione di dodici casette in legno per l'evento in programma dal 25 novembre al 30 dicembre lungo Corso Vittorio Emanuele III. Lo scorso anno il bando andò deserto

La Giunta comunale ha deliberato l’Avviso per lo svolgimento dei “Mercatini di Natale 2022”. Per la realizzazione dell’evento – organizzato dall’amministrazione comunale, assessorato alle Attività Produttive – prevista da venerdi 25 novembre a venerdì 30 dicembre lungo Corso Vittorio Emanuele III, viene indetta una manifestazione di interesse per la vendita temporanea su area pubblica e per l’installazione di dodici casette in legno, al costo di euro 300,00 cadauna, comprensivo di Tassa Occupazione Suolo Pubblico e consumo di energia elettrica stimata.

Per l’assegnazione si adotteranno i seguenti criteri: profili di esperienza posseduti dal concorrente, categorie merceologiche proposte attinenti al tema del Natale, attività accessorie proposte a corredo e complemento dell’attività di vendita. Il soggetto partecipante dovrà essere in possesso della titolarità del commercio su aree pubbliche e lo stesso, in caso di assegnazione, dovrà provvedere a suo carico all‘installazione di luminarie decorative e addobbi natalizi nell’area circostante, in modo da ricreare un’atmosfera di gioia e serenità in linea con lo spirito del Natale. [Continua in basso]

L’amministrazione comunale intende “promuovere lo spirito di aggregazione dei propri cittadini e a tal proposito propone manifestazioni di natura culturale, sportiva, sociale, economica che determinano momenti di incontro e stimolano l’interesse della popolazione – evidenzia l’Avviso – così da definire appuntamenti ricorrenti. Le iniziative di animazione e di intrattenimento rappresentano un mezzo con cui valorizzare sia socialmente che economicamente il territorio e, nell’ambito del programma, questo Ente intende promuovere e/o sostenere eventi a carattere commerciale, artigianale e ricreativo, con lo scopo di stimolare la presenza di visitatori e, attraverso l’attuazione di azioni di marketing urbano, animazione e rivitalizzazione supportare le attività economiche del territorio”.

Nello specifico viene evidenziato come sia “tradizione organizzare eventi e pubbliche manifestazioni per celebrare le festività del Santo Natale, momento di festa con la cittadinanza tutta ed è intenzione di questo Ente consolidare, perpetuare, promuovere e arricchire le tradizioni locali legate alle Festività natalizie”.

I Mercatini di Natale rientrano così nelle iniziative “finalizzate a valorizzare i siti con rilevante patrimonio culturale presenti sul territorio” e rappresentano “ un’opportunità al fine di marginare lo stato di difficoltà del settore economico del commercio”. Intenzione dell’ente, è “migliorare gli aspetti delle precedenti edizioni, in modo da offrire alla città ulteriori occasioni ed esperienze per potenziare il richiamo di vacanze natalizie”.

Lo scorso anno è andato deserto il bando pubblico per l’assegnazione di spazio pubblico e di cinque casette in legno messe a disposizione dal Comune. Erano ammessi a parteciparvi le associazioni di categoria, i soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative), i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese, gli enti ed altri sodalizi anche non di settore. Ma nessuno ha inteso aderire: né gli ambulanti, né gli altri operatori commerciali neanche in forma consorziata.