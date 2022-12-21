Durante l'evento sono stati consegnati ai bambini i modellini delle macchine della Polizia, dei Carabinieri e le matite colorate della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto

Grande partecipazione alla manifestazione organizzata dall'Istituto Italiano di Criminologia ad Ordinamento Universitario, con la collaborazione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, avvenuta all'interno di Palazzo Gagliardi con la consegna agli alunni delle scuole elementari "De Amicis" e "Don Bosco" di modellini delle macchine della Polizia, dei Carabinieri e le matite colorate della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Un momento di valorizzazione delle attività svolte, in modo incessante, dalle Istituzioni sui territori, con il calore del Natale e con l'entusiasmo di tanti bimbi che hanno ascoltato i brevi interventi con molta attenzione.

Sono intervenuti il prefetto Roberta Lulli, il Vescovo Attilio Nostro, il questore Cristiano Tatarelli, il procuratore capo della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto e il Rettore dell’istituto di Criminologia, Saverio Fortunato. “Iniziativa, questa, che fa parte di un progetto più ampio di formazione civica finalizzata all’educazione dei bimbi, al rispetto e alla fiducia verso tutte le Istituzioni” ha affermato il Commissario della Lega Calabria, Giacomo Saccomanno il quale ha aggiunto di aver partecipato alla manifestazione “con grande entusiasmo e tanta ammirazione per il calore riscontrato e per l’attenzione dei bimbi che hanno ascoltato tutti gli interventi, dimostrando che quando vi è sinergia tra le Istituzioni e buona organizzazione è possibile incidere profondamente nella educazione e formazione dei giovani. Iniziative del genere premiano tutti gli sforzi messi in atto e dimostrano come, a volte, con poco, si può portare avanti un messaggio di legalità vero e concreto. Un ringraziamento particolare al Rettore Saverio Fortunato e al Procuratore Capo Camillo Falvo che sono riusciti a coinvolgere tutte le altre Istituzioni e, in particolare, la concentrazione sincera di tanti bimbi, che ricorderanno, certamente, sia l’evento che le parole semplici dei tanti interventi”.

