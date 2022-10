Vibo: studenti dell’Istituto Italiano di Criminologia indossano le divise

Giovani studenti che indossano l’uniforme dell’Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia. Si tratta di una iniziativa che mira a creare una migliore immagine dell’istituto ad ordinamento universitario vibonese. La decisone del rettore Saverio Fortunato affinché anche il suo istituto si uniformasse ad una regola che appartiene alla tradizione dei più importanti college anglosassoni e non solo.



«Noi dobbiamo educare gli studenti, non solo istruirli, come ci chiede la Costituzione – sottolinea il rettore – Indossare l’uniforme dell’Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia sviluppa un sentimento d’identità, di solidarietà e di uguaglianza. L’uniforme rende l’ambiente più accademico, più serio e di tutto rispetto. Da noi lo studente non è un numero di matricola, ma un modello di comportamento, oltre che di studio e d’impegno. All’Istituto Italiano di Criminologia ci sono i sentimenti sul piano umano e la distruzione delle certezze sul piano culturale, didattico e scientifico. Noi siamo tutti animati dal dubbio. Credo che l’uniforme universitaria faccia anche progredire i valori di una vita lavorativa, ove i nostri studenti nelle loro professioni post-lauream dovessero indossare una divisa».