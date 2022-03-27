Giuseppe Presto, presidente DonatoriNati Calabria: «L’obiettivo della quarta edizione è quello di avvicinare e formare sempre più giovani alla cultura della donazione del sangue»

Quarta edizione della “Maratona del Donatore”: dal 21 marzo fino a oggi, domenica 27 marzo, gli allievi agenti del 216° Corso delle undici scuole di Polizia sono stati impegnati in questa importante iniziativa. Grande soddisfazione del presidente nazionale DonatoriNati della Polizia di Stato Claudio Saltari e del coordinatore Gianluca Cioè, che sottolinea la preziosa collaborazione dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato. L’Istituto per ispettori di Nettuno, l’Istituto per sovrintendenti di Spoleto, il Centro addestramento della Polizia di Cesena, il Centro addestramento ed istruzione professionale di Abbasanta, la Scuola per il controllo del territorio di Pescara, la scuola Poi Gai di Brescia e le Scuole allievi agenti di Vibo Valentia, Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda e Piacenza sono stati i veri protagonisti di questa “maratona” dove tutti saranno vincitori. Oltre 2mila allievi hanno potuto partecipare e grazie alla solidarietà e alla collaborazione dei rispettivi direttori, l’evento è stato ancora un successo dell’altruismo che esprime il personale in divisa nei confronti della vita. [Continua in basso]

Nella giornata di ieri l’evento è stato replicato nella Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia dove sono attualmente presenti 141 allievi frequentatori del 216° corso. Presenti all’evento il direttore della Scuola Stefano Dodaro, il sostituto commissario Nicola Malagreco, l’ispettore superiore Anna Maria Mele. Grazie alla collaborazione tra DonatoriNati Calabria e la presidente provinciale dell’Avis di Vibo Valentia Caterina Forelli, i 141 allievi ed allieve calabresi presenti alla scuola fino al 22 giugno, hanno risposto con entusiasmo alla corsa di solidarietà. Solo ieri, 34 i “maratoneti” che si sono presentati sulla griglia di partenza.



«L’obiettivo della quarta edizione della “Maratona del Donatore” è quello di avvicinare e formare sempre più giovani alla cultura della donazione del sangue – afferma Giuseppe Presto, presidente DonatoriNati Calabria -. Il nostro compito è quello di essere tra la gente e tra giovani, affinché ognuno faccia la propria parte. Donare il sangue, come fanno ogni anno 1,7 milioni di italiani, e tanti poliziotti, è una scelta che contribuisce a migliorare la salute anche di chi compie il nobile gesto. Maggiore attenzione alla prevenzione, via libera all’adozione di stili di vita più sani, nuovi rapporti sociali da coltivare: recarsi con regolarità in un centro trasfusionale aiuta a salvare le vite degli altri e a prendersi un po’ più cura pure della propria».