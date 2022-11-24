Rimandato il sopralluogo della Soprintendenza a causa delle condizioni climatiche avverse. Si allungano i tempi degli interventi. Cantiere attualmente chiuso

Era previsto per oggi, in Piazza Martiri D’Ungheria, il sopralluogo della Soprintendenza competente, per i rinvenimenti archeologici e, soprattutto, per le modalità su come procedere negli scavi aperti, documentare la fase preliminare dei saggi e procedere fino alle quote di progetto. Ma il cantiere resterà chiuso a causa del maltempo che imperversa da giorni e non permette il proseguo dei lavori. I sondaggi preliminari avviati lunedì – dai quali è subito emersa una pavimentazione storica – atti a chiarire la metodologia degli scavi e la natura del sottosuolo, si rendono necessari nell’ambito dell’intervento per la riqualificazione di Piazza Municipio, ma sono alle battute iniziali a causa, appunto, della pioggia. Situazione sfavorevole e che allunga i tempi dei lavori. Sulla scelta del periodo per la realizzazione dei suddetti interventi, a ridosso delle feste natalizie, è manifesto il malcontento di molti commercianti i quali, proprio nella piazza del capoluogo, il sabato svolgono il mercato settimanale, già rimodulato a causa di un altro cantiere aperto in Piazza Spogliatore. [Continua in basso]

Sulla questione è intervenuta anche Claudia Gioia, segretaria cittadina di “Azione”, la quale ha annunciato un’interrogazione tramite il consigliere comunale Stefano Luciano, per meglio comprendere quale sia stato il ragionamento adottato dall’amministrazione comunale sulla scelta dei tempi. Amministrazione, che l’esponente di “Azione” ha definito “inadeguata”, mentre l’assessore alle Attività produttive del Comune di Vibo Valentia, Carmen Corrado, ha fatto sapere che: “non ci sarà alcun problema per il mercato del sabato”, poichè si starebbero individuando degli “spazi sostitutivi idonei”.

