La popolosa frazione si prepara a tre giorni di eventi che porteranno la comunità alla solenne celebrazione del 23 novembre

In occasione del 25esimo anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale, Vibo Marina si prepara a tre giorni di eventi che porteranno la comunità alla solenne celebrazione del 23 novembre che sarà presieduta dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro. Proprio il 23 novembre di venticinque anni fa la chiesa fu consacrata, una sorta di coronamento per pastori e fedeli. [Continua in basso]

Domenica 20 novembre alle ore 19:00 la Schola Cantorum “Madonna del Rosario” darà avvio ai festeggiamenti con un concerto di brani polifonici dedicato alla Vergine Santissima, patrona della comunità. «Riscoprire – è scritto in una nota – armonie di voci, di suoni, di strumenti che diventano preghiera: questo il primo momento pensato per aiutarci a fare strada insieme, a cantare un canto di comunione e unità, a riguardare alla vera identità, a spenderci di nuovo, tutti insieme, per la Comunità, sentendoci Comunità. Uno sforzo, non senza difficoltà, che la parrocchia sostiene quotidianamente perché rimanga Famiglia di famiglie». Nei giorni 21 e 22 novembre in parrocchia si terranno rispettivamente la Veglia Mariana – a conclusione della fiaccolata a partire dal Santuario ‘Stella Maris’ – e l’Adorazione Eucaristica.

