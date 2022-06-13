Il segretario provinciale di Confasila segnala l’incuria in cui è lasciato l'edificio. Abbandono e sterpaglie pure all'ex scuola di Bivona: «Su questo chi ci rappresenta non vede, non sente e non parla»

«Ancora una volta sono costretto ad intervenire per segnalare il degrado della delegazione comunale di Vibo Marina, e della ex scuola elementare di Bivona sita in via del Pescatore». La denuncia arriva ancora una volta dal segretario provinciale di Confasila, Giovanni Patania, che si chiede: «Com’è possibile che l’amministrazione comunale di Vibo non abbia nessuna programmazione in merito alla pulizia degli edifici pubblici e non solo?». [Continua in basso]

«Di continuo – aggiunge Patania – si procede a gare d’appalto per dare in gestione la pulizia proprio di queste struttura ma il risultato è sempre lo stesso: abbandono e degrado. Nella fattispecie della delegazione comunale di Vibo Marina, punto di ritrovo dei cittadini ma anche di turisti che in estate vanno a cercare informazioni, si trovano con sterpaglie di ogni genere, oltre a topi ed insetti. Eppure chi ci rappresenta eccelle nella gestione politica del territorio, ma su queste cose non vede, non sente, non parla, come le tre scimmiette cinesi». Il sindacalista dunque conclude: «Auspico uno scatto d’orgoglio dell’amministrazione comunale e che dia subito decoro sia alla delegazione comunale di Vibo Marina, sia alla ex scuola elementare di Bivona, diventata ormai una foresta».