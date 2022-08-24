Alunni e docenti saranno ospitati nel palazzo Gemini sulla Statale 18, a circa sette chilometri dalla città, e nell’ex caserma Garibaldi di corso Umberto I. Al via i lavori di ristrutturazione

Completati i trasferimenti ad opera del Comune di Vibo degli istituti scolastici Murmura ed Don Bosco. Sarà in particolare palazzo Gemini sulla Statale 18, nei pressi del centro commerciale Vibo Center – ed a ben 7 chilometri di distanza dalla città – ad ospitare i 600 alunni della scuola “Murmura” ubicata da sempre nel quartiere S. Aloe. L’ex caserma Garibaldi – sita su corso Umberto I ed il cui edificio è stato concesso gratis ai carabinieri quale polo museale dell’Arma ed in parte anche quale parcheggio ai vigili del fuoco – ospiterà invece gli alunni della scuola Don Bosco, il cui edificio scolastico è da sempre ubicato in piazza Municipio. Le aule sono state già predisposte e gli arredi completati in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico e nell’ex caserma Garibaldi (che per anni ha ospitato la scuola media Bruzzano) i lavori sono quasi del tutto terminati e si stanno per completare gli allacci telefonici. I lavori di ristrutturazione dell’edificio e di efficientamento energetico sono invece iniziati nella scuola “Murmura”, mentre a breve dovrebbero iniziare pure alla Don Bosco. [Continua in basso]

A nulla è servito nei mesi scorsi il tentativo strenue dei docenti dell’istituto, e successivamente pure dei sindacati e della minoranza del Consiglio comunale, per scongiurare che la scuola Murmura lasciasse il quartiere S.Aloe per essere trasferita a sette chilometri dalla città. In fase di allestimento vi sono da parte del Comune almeno tre bus che dovranno ogni mattina trasportare gli alunni da Vibo a palazzo Gemini e riportarli poi in città.

Il costo annuale per il fitto di palazzo Gemini peserà sulle casse comunali per quasi 350mila euro. Per il Comune ed il sindaco Maria Limardo si tratta di un trasferimento necessario, non essendoci a loro avviso soluzioni alternative. L’istituto Murmura andrà adeguato alle normative antisismiche ed a tal fine il Comune ha ottenuto cospicui finanziamenti al pari dei fondi ottenuti per la scuola Don Bosco. Per quest’ultimo istituto scolastico, le classi che saranno trasferite nell’ex caserma Garibaldi sono 25. I lavori nelle due scuole – e quindi il trasferimento di alunni e docenti nei due istituti provvisori – potrebbero durare per oltre un anno. Scelte non condivise dalla gran parte dei genitori che si erano battute per soluzioni alternative, specie per quanto riguardo il trasferimento della scuola Murmura.