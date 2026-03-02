Il nuovo programma partirà lunedì 9 marzo. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e Liceo Capialbi che metterà a disposizione dei suoi studenti coinvolti attraverso un progetto Pcto
Si ampliano gli orari di apertura dell’Archivio storico comunale di Vibo Valentia, con l’obiettivo di favorire una fruizione più ampia e continuativa del patrimonio documentale cittadino custodito a Palazzo Gagliardi.
A partire da lunedì 9 marzo, l’Archivio sarà accessibile con un calendario più esteso. Oltre all’apertura mattutina dal lunedì al venerdì, il servizio sarà disponibile anche il sabato mattina e con due rientri pomeridiani, fissati per il giovedì e il venerdì. L’ampliamento degli orari è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Vibo Valentia e alcune realtà del territorio.
Le aperture mattutine feriali saranno assicurate dai volontari dell’Associazione dei Bibliofili calabresi “G. Barrio” e dell’Associazione “Agape”, mentre nei nuovi turni pomeridiani e il sabato mattina saranno presenti gli studenti del Liceo “Capialbi”, coinvolti attraverso un progetto Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Secondo quanto dichiarato dall’assessore alla Cultura Stefano Soriano l’estensione degli orari «rientra in un percorso di valorizzazione dell’Archivio storico, considerato un presidio della memoria cittadina e un luogo di consultazione per studenti, ricercatori e studiosi».
L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell’amministrazione comunale dedicato ai luoghi della cultura, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile il patrimonio storico-documentale e promuovere la partecipazione alla vita culturale della città.