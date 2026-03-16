Alla Biblioteca comunale il secondo seminario promosso dall’assessorato all’Innovazione nell’ambito del progetto “Dritti al Punto in Calabria”. L’assessore Santoro: «Accompagnare i cittadini nell’uso consapevole degli strumenti digitali»
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Riprende a Vibo Valentia il ciclo di incontri dedicati all’alfabetizzazione digitale dei cittadini, promosso dall’assessorato all’Innovazione tecnologica e digitalizzazione del Comune.
L’iniziativa rientra nel progetto “Dritti al Punto in Calabria”, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, e ha l’obiettivo di aiutare la cittadinanza ad acquisire maggiore dimestichezza con gli strumenti digitali e con i servizi online.
Dopo il primo appuntamento, incentrato sul tema dell’intelligenza artificiale e sulle possibili applicazioni nella vita quotidiana, il Comune ospiterà il secondo seminario, questa volta dedicato all’accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione.
L’incontro è in programma mercoledì 18 marzo alle ore 15.30 presso la Biblioteca comunale di Vibo Valentia, in via J. Palach.
«L’obiettivo – dichiara l’assessore all’Innovazione Luisa Santoro – è accompagnare i cittadini nell’utilizzo consapevole e autonomo degli strumenti digitali necessari per dialogare con la Pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai servizi online più richiesti».
«Il Comune di Vibo Valentia – conclude l’assessore – rinnova il proprio impegno nel sostenere iniziative che favoriscano inclusione, competenze e piena cittadinanza digitale, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa».