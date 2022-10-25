Con il contributo concesso dalla Regione è stata organizzata la manifestazione “Da ieri a domani. Foglie rosse, foglie gialle”. L’evento inquadrato nel brand “Calabria straordinaria”

Giornata di festa, ieri, a San Giovanni di Zambrone. Ma anche di cultura e riflessione. Con il contributo concesso dalla Regione Calabria è stata allestita la manifestazione “Da ieri a domani. Foglie rosse, foglie gialle”. Una vera e propria kermesse autunnale che ha previsto vari momenti. Il primo, quello delle poesie vernacolari recitate dai poeti del Comitato artistico-letterario Crisalide preceduti dalla lettura di una poesia dedicata all’autunno di Romana Grillo, consigliere comunale del posto. Protagonisti dell’evento, i poeti: Romina Candela, Francesco Fiamingo, Magherita Pietropaolo, Giuseppina Prostamo, Franco Restuccia. Il tutto intervallato da canti e musiche della tradizione popolare curate dall’Associazione Linea Ionica e, precisamente, da Alessio Bressi, Chiara Mastroianni e Giuseppe Muraca. Le caldarroste sono state offerte gratuitamente agli astanti che hanno anche sorseggiato il vino della Cantina Artese. Ampia la collaborazione e la presenza dei cittadini sangiovannesi nella piazzetta in cui si è svolto l’evento.

«Una festa di semplicità e di profonda umanità – ha dichiarato il sindaco, con delega alla Cultura, Corrado L’Andolina –che ha raccolto la comunità della frazione San Giovanni la quale, di mattina, aveva celebrato la sua devozione per la Madonna di Romania col nuovo parroco Mario Fuscà. Presenti attivamente il vicesindaco Nicola Grillo, l’assessore Enza Carrozzo e il consigliere Carlo Ferraro. Presente e impegnato fattivamente alla buona riuscita della kermesse anche il presidente del consiglio, Marcello Giannini. Assente per motivi di lavoro Salvatore Grillo che ha fatto pervenire l’augurio di una buona riuscita della manifestazione. Il consigliere Mariana Iannello ha altresì curato i vari aspetti preparatori con impegno puntuale e costante».



Organizzatori della manifestazione inquadrata nel brand “Calabria straordinaria” l’amministrazione comunale e l’associazione artistica Veipocam retta da Enrica Candela. Prossimo appuntamento, realizzato nell’ambito della medesima progettualità, l’8 dicembre nel capoluogo. Tema dell’iniziativa: “Da ieri a domani. Tutto quello che vediamo è un sogno dentro un sogno”.