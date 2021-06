Volley, la Tonno Callipo può festeggiare: è campione regionale Under 17

La formazione del duo Agricola-Amerato supera Taurianova per 3-1 e Cosenza per 3-0 e approda alle finali interregionali contro Sicilia e Puglia

Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 e il 13 giugno, quando si disputeranno le finali Interregionali contro Sicilia e Puglia-2. A queste sfide vi giunge una Tonno Callipo reduce dal trionfo nel triangolare contro Taurianova e Cosenza, nel quale con due vittorie i giovani giallorossi si sono laureati campioni regionali Under 17, mostrando bravura e concretezza, inducendo così all’ottimismo per la fase interregionale.

Nel triangolare di Pizzo, la Tonno Callipo del duo Agricola-Amerato ha così ottenuto un nuovo risultato di prestigio per la società del presidente Pippo Callipo. Dopo aver vinto la prima gara con Taurianova per 3-1 (con i seguenti parziali: 25-13, 21-25, 25-12, 25-15), la giovane squadra giallorossa ha quindi piegato anche l’Abv Volley Team Cosenza per 3-0 (con parziali 25-23, 25-9 e 25-19). La seconda gara Cosenza-Taurianova ha visto la vittoria dei bruzi per 3-0 con parziali 25-15, 25-14, 25-14.