Capo Vaticano, si è concluso il primo torneo di padel: vince la coppia Caccamo-Francolino

di Pasquale Petrolo



Il panorama è quello mozzafiato di Capo Vaticano che all’orizzonte incastona, tra mare e cielo, le isole Eolie. L’aria è salubre e il clima, nonostante si sia in pieno inverno, è reso mite da un sole che sovente si fa largo tra le nubi. È in questo contesto che, per certi versi, richiama scenari mitologici che si è svolto il primo torneo amatoriale di Padel, “Blue Bay Resort”.



A contendersi la finale – ingabbiati e fieri come antichi lottatori ellenici – nel peculiare campo da giuoco la coppia formata da Luigi Caccamo e Rosario Francolino contro quella composta da Roberto Amendola e Marco Fiamingo. Un match equilibrato e molto tattico ma dalle fasi finali al fulmicotone che ha visto il duo Caccamo-Francolino vincere di misura la coppa in palio.



Il padel è uno sport molto simile al tennis e per alcuni aspetti tecnici al ping pong. Si pratica a coppie in un campo rettangolare, lungo 20 metri e largo 10 metri, chiuso da pareti su quattro lati. Le porzioni di parete più a ridosso della rete sono costituite da una sorta di griglia metallica mentre i restanti pannelli sono generalmente in plexiglass. Le pareti delimitanti il campo fanno parte dell’area di gioco, quindi se la palla rimbalza su di esse può essere respinta con la racchetta (la cui forma e dimensione è suppergiù quella del racchettone da spiaggia) e, pertanto, rigiocata.



Divenuto ormai tra gli sport più in voga nel nostro Paese soprattutto tra i vip, anche nel Vibonese ha sempre più estimatori. Una passione che, sul nostro territorio, sta travolgendo soprattutto diversi quarantenni e cinquantenni che, tra l’altro, sostengono di trarre dalle partite di Padel «un benessere psico-fisico, in quanto – evidenziano – è uno sport che coniuga socializzazione, divertimento e una salutare attività aerobica che aiuta a mantenersi in forma».