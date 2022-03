Nulla da fare per la Vibonese: al Luigi Razza passa il Catania

Nella 31esima giornata di Serie C, la squadra rossoblù va subito sotto e poi rimane anche in dieci. La retrocessione si avvicina. Gli etnei vincono per 2-1

Dopo la sconfitta interna con il Catania, le speranze di play out per la Vibonese si tornano a spegnere. Paradossalmente, però, proprio la situazione societaria degli etnei potrebbe rappresentare l’ultima e unica àncora di speranza per la squadra rossoblù. Solo un eventualmente fallimento del Catania, infatti, consentirebbe alla Vibonese di tornare in ballo per gli spareggi salvezza. La vittoria sul Taranto aveva ricreato un po’ di entusiasmo, svanito qualche giorno dopo. Solita sconfitta, soliti errori. Il Catania passa dopo due minuti con Sipos, che sfrutta una dormita difensiva di Suagher e Mahrous. A fine primo tempo rosso a Corsi. Nella ripresa Spina ko per infortunio e anche Catania in dieci, ma gli ospiti segnano ancora con Biondi. Solo al 48’ il gol della bandiera rossoblù con Mahrous. La Serie D è sempre più vicina. [Continua in basso]

Il tabellino

Vibonese – Catania 1-2



Vibonese (4-4-2): Mengoni; Corsi, Polidori, Suagher, Mahrous; Grillo (14’ st Golfo), Basso (1’ st Bellini), Zibert (22’ st Cattaneo), Blaze (1’ st Carosso); Spina (9’ st Gelonese), La Ragione. In panchina: Marson, Alvaro, Panati, Volpe. Allenatore: Orlandi



Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto (23’ st Zanchi); Rosaia (23’ st Cataldi), Provenzano (38’ st Ropolo), Greco; Simonetti (17’ st Biondi), Sipos, Russini (38’ st Izco). In panchina: Stancampiano, Claiton, Ercolani, Pino, Russotto, Russo, Piccolo, Bianco. Allenatore: Baldini

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate (Severino di Campobasso e Miniutti di Maniago, 4°ufficiale Garofalo di Torre del Greco)



Marcatori: 2’ pt Sipos (C), 33’ st Biondi (C), 48’ st Mahrous (V)



Note: spettatori paganti 440 (248 ospiti). Incasso 3950 euro. Espulsi: 43’ pt Corsi (V) per doppia ammonizione, 12’ st Sipos (C) per fallo di reazione. Ammoniti: Basso (V) Pinto (C). Angoli: 5-4. Rec.: 1’ pt; 5’ st.