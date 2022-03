Vibonese sconfitta in casa dalla capolista Bari

La Vibonese resiste fino all’82’ contro la capolista Bari. Il match valido per la 33esima giornata del girone del Sud di Serie C tra la prima contro l’ultima della classe è terminata con la vittoria per 1-0 della formazione pugliese. La grande prestazione della formazione calabrese non è bastata contro i biancorossi che viaggiano sempre più spediti verso la promozione diretta nella serie cadetta. Mentre la Vibonese sprofonda sempre di più nel buco nero dell’ultima posizione in classifica.

La partita è stata decisa da Scavone che a tu per tu con Mengoni, calcia diagonalmente e trafigge il portiere rossoblù.

Il tabellino

Vibonese (4-3-1-2): Mengoni; Corsi, Suagher, Risaliti, Polidori; Basso, Zibert, Gelonese (90’ Zappa); Grillo (90’ Ngom); Spina (61 Golfo), Curiale. All. Orlandi. Panchina: Curtosi, Marson, Alvaro, La Ragione, Bellini, Blaze, Panati, Cattaneo, Carosso.

Bari (4-3-1-2): Polverino; Celiento, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello (80’ Scavone), D’Errico (60’ Mallamo); Botta (66’ Misuraca); Antenucci (80’ Simeri), Paponi (60’ Cheddira). All. Mignani. Panchina: Plitko, Gigliotti, Bianco, Lambiase, Pucino, Rana, Daddario.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze; Assistenti: Antonio Lalomia di Agrigento e Stefano Camilli di Foligno

Ammoniti: 17’ Grillo (V), 51’ Risaliti (V), 92’ Mazzotta (B)