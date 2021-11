La Vibonese in casa della capolista senza Marco Spina, ko per infortunio – Video

Nel campionato di Serie C domenica in campo la squadra rossoblù, che se la dovrà vedere in trasferta con il Bari. Il tecnico D’Agostino out per squalifica

Nella tana della capolista senza il proprio allenatore in panchina. Il vibrante finale di gara di Catania è costato due giornate di squalifica a Gaetano D’Agostino, per cui il tecnico della Vibonese non potrà guidare la squadra nella difficile trasferta di Bari. Il testa coda della giornata numero 14 si giocherà proprio al San Nicola dove la capolista cercherà di dimenticare il ko incassato con la Juve Stabia, ospitando una Vibonese in difficoltà, tornata con niente in mano dalla trasferta di Catania. [Continua in basso]

Fuori casa i rossoblù non vanno in gol dal 19 settembre, quando Sorrentino riuscì a ristabilire la parità in casa della Fidelis Andria. Da allora in poi, quattro trasferte e nessuna rete per una squadra che ha serie difficoltà nel concretizzare. È evidente che ci sono delle lacune, ma queste potranno essere colmate solo a gennaio. Fino ad allora la Vibonese dovrà trovare le risorse al proprio interno.

Si gioca domenica alle 17.30 ed è chiaro che alla squadra rossoblù servirà una vera e propria impresa in uno stadio nel quale, però, non ha mai perduto nella terza serie nazionale. L’anno scorso, con Galfano in panchina, il confronto si è concluso sullo 0-0, con Marson capace di parare anche un rigore ad Antenucci. Due stagioni addietro, invece, impresa sfiorata con Giacomo Modica in panchina, per un due a due finale arrivato al termine di una gran bella partita, giocata con un atteggiamento spavaldo e propositivo. Ma è da capire se questa Vibonese è veramente attrezzata per dare fastidio alla capolista. [Continua in basso]

I convocati

Sono ventiquattro i calciatori convocati per la gara valevole per quattordicesima giornata di campionato di Serie C contro il Bari. Indisponibile Marco Spina, rimasto a Vibo a scopo precauzionale per un dolore all’inguine avvertito durante la rifinitura.

Portieri: Riccardo Mengoni, Leonardo Marson.



Difensori: Amir Mahrous, Nicola Alvaro, Mattia Polidori, Giacomo Risaliti, Pietro Ciotti, Giovanni Mauceri, Jherson Vergara, Emanuele Cigagna, Gheorghe Fomov.



Centrocampisti: Luca Gelonese, Gianmarco Basso, Giorgio Tumbarello, Filippo Bellini, Yuri Senesi, Luca Cattaneo.



Attaccanti: Paolo Grillo, Francesco Golfo, Domenico La Ragione, Mamadou Ngom, Mattia Persano, Lorenzo Sorrentino, Alberto Leone.