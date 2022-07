Calcio, per la nuova stagione al Capo Vaticano tornano due vecchie conoscenze

Dopo aver giocato in campionati fuori regione, Pietro Pugliese e Filippo Carrà vestiranno di nuovo la maglia neroverde

I primi due volti nuovi della Asd Capo Vaticano, affidata alla guida tecnica di Diego Surace anche per la prossima stagione, sono due vecchie conoscenze della società neroverde. Due giocatori che nella passata stagione sono stati impegnati in campionati fuori regione. Il primo è Pietro Pugliese, cresciuto tra le file della Vibonese e della Academy Lamezia, che ritorna alla corte del presidente Laria, dopo la stagione trascorsa nell’Asdb Langhiranese. Classe ‘01, si tratta di un calciatore tutta fascia «con un ottimo mancino». Il secondo è Filippo Carrá, che nella stagione appena conclusa ha giocato nella promozione del Lazio, tra le fila della Pro Roma: «Un centrocampista di grandi doti – viene descritto – e sicuramente un punto fermo per la formazione che sta nascendo». Dopo aver confermato lo zoccolo duro della squadra, adesso il direttore sportivo Gianfranco De Fazio sta portando a termine importanti trattative anche con calciatori di categoria superiore, i cui nomi verranno annunciati a breve.