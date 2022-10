2ª categoria, si comincia male: colpito l’arbitro della gara Zungri – Sant’Onofrio

Non identificato il responsabile, riconducibile però alla società ospite. Squalificato anche un dirigente per tentata aggressione. Ecco le decisioni del Giudice sportivo

Domenica scorsa ha avuto inizio il campionato di 2ª categoria, che vede ai nastri di partenza undici società vibonesi. A leggere il Comunicato ufficiale numero 11 della Delegazione di Vibo, viene da dire che è stato un pessimo avvio. Risultati dagli atti ufficiali, infatti, che l’arbitro designato per dirigere la gara fra la Fulgor Zungri e lo Sporting S.Onofrio è stato colpito a fine gara con uno schiaffo. Decisamente un gesto deprecabile, il modo peggiore, appunto, per iniziare la stagione. [Continua in basso]

Dalla lettura del Comunicato ufficiale si legge di una multa di 200 euro alla società Sporting S. Onofrio “perché a fine gara propri dirigenti accerchiavano e minacciavano il direttore di gara impedendogli di raggiungere lo spogliatoio”. Nella circostanza “uno dei presenti colpiva con uno schiaffo al collo il direttore di gara senza conseguenze. Il responsabile non è stato identificato perché colpiva da tergo il direttore di gara”. Tale “assembramento minaccioso ed urlante durava circa 20 minuti. Nell’occasione i dirigenti della società ospitante (Fulgor Zungri, ndr) si prodigavano a difesa dell’arbitro il quale poteva raggiungere tranquillamente lo spogliatoio”.

Un dirigente dello Sporting S.Onofrio (L.G.) è stato squalificato fino al 27 aprile del 2023 perché “a fine gara – per come si legge sempre nel Comunicato ufficiale numero 11 – tentava di aggredire il direttore di gara, profferiva ad alta voce frasi gravemente minacciose ed insulti, impedendo tra l’altro di raggiungere in tranquillità lo spogliatoio”. Ed infine: “Davanti lo spogliatoio arbitrale causava un assembramento”.

