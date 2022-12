Pallavolo, due atlete della Todo Sport selezionate per il Club Italia del Sud

Arriva l’ennesima buona notizia in casa Todosport. Nelle ultime ore la Federazione Italiana Pallavolo ha infatti diramato le convocazioni per il secondo raduno del Club Italia del Sud. Anche questa volta la squadra vibonese, che al momento è prima in classifica nel campionato di Serie C femminile, sarà rappresentata da due atlete. Si tratta di Vanessa Dodaro e Lorenza Massara, entrambe prodotto del settore giovanile arancioblù. [Continua in basso]

Il raduno si svolgerà dal 23 al 30 dicembre a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. Gli allenamenti si svolgeranno sotto le direttive del direttore tecnico del progetto, Marco Mencarelli e del suo staff. «Siamo ovviamente contenti per queste convocazioni – dice Claudio Torchia – che premiano i sacrifici delle ragazze, delle loro famiglie, alle quali siamo grati per l’aiuto e la passione che ci mettono. Inoltre queste belle notizie ci spingono a fare sempre meglio, per migliorare e per fare crescere la nostra società». Dello stesso avviso coach Iurlaro: «Sono due atlete molto interessanti, che stanno lavorando tantissimo per migliorare ed andare avanti. Entrambe fanno parer delle rosa impegnata in Serie C e ciò è davvero molto importante. Per noi tutto ciò deve essere sempre un punto da cui ripartire sempre con maggiore slancio».

LEGGI ANCHE: Pallavolo femminile, la Todosport stravince sul Paola: finisce 3-0