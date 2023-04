Il giovane atleta vibonese Gregorio Gioffrè convocato per il torneo nazionale di basket under 15

Gregorio Gioffrè, giovane promessa del basket in forze nella Kairos M&C Vibo Valentia, è stato convocato al torneo nazionale di Fondi under 15 che si svolgerà il 22 e 23 aprile. Di San Gregorio d’Ippona, è l’unico convocato dalla provincia di Vibo Valentia. Anche se appena quindicenne, appare sicuro di sé e racconta che nonostante abbia iniziato da pochi anni a praticare questo sport ha impiegato tutte le sue migliori energie per migliorare la tecnica e farsi spazio in una disciplina che in Calabria non è ancora molto praticata. Il sindaco di San Gregorio d’Ippona Pasquale Farfaglia ha voluto incontrarlo per complimentarsi personalmente del risultato ottenuto e così ha commentato questo importante risultato: «La mia amministrazione ha da sempre rivolto una particolare attenzione ai giovani e allo sport perché i primi rappresentano il nostro futuro, sono la tela su cui dipingere le pagine migliori della nostra storia, mentre lo sport è senz’altro uno strumento di crescita sana e di legalità in quanto abitua i ragazzi al rispetto delle regole. Abbiamo da poco inaugurato un nuovo impianto sportivo presso la Villa comunale con un campo di calcetto e uno di bocce, spero di poter realizzare anche un campo di pallacanestro in modo da completare il nostro progetto di impiantistica sportiva».

