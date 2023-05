Vibo, il movimento giovanile del Kendo eccelle nel campionato nazionale

La Scuola Marziale Vibonese ha fatto tappa a Barga (Lu) dove si sono svolti i Campionati Giovanili della Confederazione Italiana Kendo per le categorie under 13 ed under 15. Nella categoria Under 13 Mattia di Mauro ha conquistato l’oro, mentre Gabriele Famà e Giuseppe Manco si sono classificati terzi.

Nella categoria under 15 Gianpaolo Paonni si è classificato secondo, perdendo all’ultimo secondo una

splendida finale contro un atleta della Seichudo Brescia, terzi Nicola Arlotta e Domenico Cosentino.

“Riuscire a conquistare 6 podi su 8 in un Campionato di tale spessore è la ciliegina sulla torta di un anno che

ha visto i nostri ragazzi allenarsi quasi quotidianamente e senza sosta. Il loro grande cuore ha portato più

dei frutti sperati. – dichiara il maestro Roberto Bucca – Il movimento giovanile del Kendo Vibonese si impone sempre più nel panorama nazionale e con la prossima stagione sportiva prevediamo diverse trasferte europee,

soprattutto per i nostri ragazzi che si affacciano alla categoria Juniores.” L’appuntamento è ora per il 17 e 18 giugno al Palavalentia per il Trofeo Open Calabria, gara internazionale di Kendo per le categorie Assoluti, Juniores, Kyu, Under 15, Under 13 e Under 10.

