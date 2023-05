Volley: Tonno Callipo, dopo i trionfi è già tempo di pensare al futuro – Video

La cerimonia di premiazione al Comune di Vibo, per lo straordinario triplete, è servita per tracciare un bilancio finale con il vice presidente Filippo Maria Callipo

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Un crescendo di entusiasmo e di calore, una striscia vincente, una serie di trionfi e il riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale, per la Tonno Callipo orgoglio di Calabria. Nella sala consiliare si è di fatto scritta l’ultima pagina di questa straordinaria stagione a tinte giallorosse. Coppa, Supercoppa e salto in Superlega: tre trionfi per altrettanti trofei, esibiti con orgoglio dalla squadra, giustamente premiata dall’Amministrazione comunale di Vibo per gli straordinari risultati ottenuti. L’iniziativa è servita anche per tracciare un bilancio finale con il vice presidente Filippo Maria Callipo, partendo dal sostegno della tifoseria, diventata via via sempre più numerosa. «Il calore attorno alla squadra deriva principalmente dalla Fossa Giallorossa e quindi dai nostri tifosi – spiega il vice presidente – ma soprattutto deriva dai risultati ottenuti sul campo. Dopo le prime partite, tutta la cittadinanza si è stretta attorno alla squadra, perché ha capito che le intenzioni erano quelle di tornare subito in Superlega». [Continua in basso]

Il triplete resterà nella storia, ma adesso in casa Tonno Callipo è già tempo di pensare alla prossima stagione. «Sarà un campionato complicato quello di Superlega – aggiunge Filippo Maria Callipo – basti pensare che in tanti si stanno già muovendo sul mercato come per esempio Taranto, che ha già annunciato i primi acquisti. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, però è stato è opportuno non porsi degli obiettivi».

Tante allora le cose da fare per programmare la Superlega e ci saranno, inevitabilmente, degli addii nell’organico. «Qualcosa sulla prossima stagione abbiamo iniziato già a pensarla, ma molto ci sarà da programmare e da fare. Come dicevo la Superlega è un torneo di alto livello e non tutti i giocatori di quest’anno potranno essere confermati. A breve scioglieremo tutti i nodi e cominceremo a prendere le prime decisioni».

LEGGI ANCHE: La Volley Tonno Callipo torna in Serie A1

Dal Comune un riconoscimento alla straordinaria stagione della Tonno Callipo – Video