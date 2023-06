Vibo, tutto pronto per la prima tappa della corsa tricolore del Beach Rugby

Sabato 3 giugno, presso la spiaggia di Bivona a partire dalle ore 15:00, si darà inizio alle fasi di qualificazioni del Trofeo Italiano di Beach Rugby della Federazione Italiana Rugby che terminerà con la trentesima tappa il 16 Luglio a Ragusa. L’Asd Meta Polisportiva Rugby Vibo, presieduta dalla dottoressa Silvia Lara Riga, ha da tempo avviato il progetto “Vibo in Meta” che, con lo scopo di rilanciare e sviluppare lo sport del Rugby in tutta la provincia di Vibo Valentia e riportare all’attenzione della collettività vibonese la memoria storica e sportiva del gioco con la palla ovale in sinergia con le Fiamme Oro Rugby – Polizia di Stato, che rappresenta in maniera inequivocabile la “legalità”, si propone, insieme alle istituzioni scolastiche, di formare a tutto tondo le future generazioni. Per l’occasione la presidente Riga ha sottolineato come «l’Asd Meta Polisportiva Rugby Vibo sia onorata e orgogliosa di poter ospitare per la prima volta la tappa nazionale del Trofeo di Beach Rugby italiano. Sarà una splendida occasione di promozione del Rugby in una cornice che esalterà la spettacolarità dello sport nonché di valorizzazione dei nostri paesaggi, una tra le risorse turistiche principali della nostra regione». Silvia Riga ha poi aggiunto: «L’ingresso della Calabria tra gli appuntamenti del Trofeo Nazionale, grazie alla tappa vibonese, rappresenta il riconoscimento per il grande lavoro di promozione e sviluppo di questo progetto nonché una grande opportunità per richiamare l’attenzione, sia locale che nazionale, sulla crescita che il movimento rugbistico calabrese sta realizzando».

L’evento, realizzato in collaborazione con Vibers, associazione di promozione sociale, e con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia, prenderà il via alle ore 15:00 con il Bootcamp per bambini e ragazzi di tutte le età, alle ore 16:00 ci sarà il fischio di inizio del Torneo, a partire dalle 19:30, presso Villa delle Rondini a Vibo Marina, seguirà un terzo tempo offerto alle squadre provenienti da Reggio Calabria, Messina, Catania, Napoli e Roma, una delle tradizioni più importanti del rugby che ha inizio al fischio finale dell’arbitro, fischio che, pur segnando la fine del match, rappresenta il momento a partire dal quale le due squadre, non più rivali, festeggiano insieme. Infine, a conclusione dell’evento dalle 20:30 ingresso libero per una serata di intrattenimento con musica dal vivo, cocktail bar e dj set. La proposta di attività offerta dall’Asd Meta Polisportiva Rugby Vibo per la stagione 2022-2023 è finalizzata a promuovere iniziative per avvicinare al Rugby i giovani vibonesi e le famiglie attraverso giornate dedicate, tenuto conto dei valori positivi, come sostegno, lealtà, rispetto.

