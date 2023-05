Cyclops Route IX edizione: la suggestiva manifestazione velica da Tropea alle Isole Eolie

La voglia di mettere il mare e la vela d’altura si confermano il cuore pulsante delle iniziative sportive del Circolo Velico Santa Venere di Vibo Valentia. Concluso da poco più di un mese (il 24 aprile scorso) il campionato invernale di vela d’altura già si soffia sulle vele in vista della nona edizione della Rotta dei Ciclopi, o Cyclops route per gli amanti del linguaggio internazionale. Una regata che cambia l’approccio delle scorse edizioni e rafforza la sostanza mettendo a bando una rotta lunga con partenza a largo di Tropea e arrivo a Lipari e due giornate di regate intorno alla più estesa delle isole del vento per poi fare ritorno al Porto di Tropea, dove si terrà la cerimonia di premiazione. La manifestazione è organizzata in collaborazione con “UISP – sport per tutti”e con il supporto del Marina Yacht Club Tropea, supportata dalle imprese locali e partecipata con entusiasmo da armatori ed equipaggi provenienti da Calabria e Sicilia. «Una nuova occasione per mettere lo sport al centro, ripercorrendo una rotta per noi molto cara, diventata una bella tradizione per la vela calabrese», dichiara il presidente del Circolo Velico Santa Venere, Gianfranco Manfrida – «Quella di quest’anno sarà un’occasione speciale che ci vedrà impegnati su più fronti. – continua Manfrida – Dalla neo affiliazione del Circolo velico alla UISP con cui abbiamo già condiviso una prima manifestazione a Reggio Calabria, aggiungiamo che nei giorno in cui si disputeranno le regate a Lipari, sarà possibile accedere al Porto di Tropea e partecipare alla prima edizione di “Nel mare, il vento”, iniziativa di sport, benessere e informazione ideata e promossa da IRIS Roma XleDonne XLaVita Onlus».

Sport e salute, un binomio sempre più evocato «che troverà nelle giornate della Rotta dei Ciclopi 2023 l’opportunità di divulgare la nostra mission – fanno sapere da Iris Roma XleDonne XLaVita Onlus – e mettere a sistema una rete di prevenzione e corretta informazione su temi di medicina di genere, diagnosi precoce e cure personalizzate, delicati percorsi di cura e esistenziali, incoraggiando le donne a svolgere un ruolo attivo nei confronti della propria salute». «Finalmente diamo la giusta attenzione agli sport acquatici e per questo, ringrazio il presidente Gianfranco Manfrida e tutto lo staff del Circolo Velico Santa Venere, neo affiliato UISP», afferma Giuseppe Cosimo Marra presidente regionale Uisp . «Confido – continua Marra – che, finalmente, il meraviglioso mare e gli 800 km di costa della Calabria saranno apprezzati e valorizzati con le attività velistiche organizzate dal Circolo Velico Santa Venere». «Questa edizione della Rotta dei Ciclopi inoltre, avrà un valore aggiunto per l’attenzione che darà alla prevenzione della salute della donna, una tematica del nostro Dipartimento che segue i sani stili di vita. Uisp – conclude – è sempre al fianco delle sue Associazioni affiliate per tutte le iniziative che possano ridare alla gente la voglia di stare insieme e socializzare riprendendosi così, quella gioia di vivere che si è un po’ persa dopo la pandemia».

