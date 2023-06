Karate, Vibo trionfa all’Irpinia International Cup con Martina Fuduli

Manifestazione di alto contenuto tecnico, oltre che di grandi numeri, alla “Irpinia International Cup” svoltasi il 3 giugno a Bisaccia di Avellino. La ASD Shanti 1985 di Vibo Valentia era presente con Martina Fuduli nella specialità Karate Kyokushin, ossia a contatto pieno. Martina, allenata dal maestro Aldo Facciolo, non si è limitata alla partecipazione, ma ha conquistato il gradino più alto sul podio. L’atleta di Vibo Valentia ha subito dimostrato grandi capacità tecniche e tattiche, prendendo sempre l’iniziativa ed andando spesso a punto e vincendo i suoi incontri. Questa specialità del Karate, prende sempre più piede a livello nazionale e internazionale. Vibo Valentia risponde bene a questa nuova maniera di fare karate. «Senza abbandonare le moderne metodologie di allenamento, nelle quali siamo sempre stati all’avanguardia, la Shanti – spiega il presidente Renato Facciolo – offre la possibilità di vivere un karate più vero, alla sua città. Il team Shanti è al lavoro per la crescita di un karate, che pur radicato alle trazioni, vive una nuova ventata di novità. Auguri a Martina ed alla ASD Shanti 1985, per il risultato ottenuto e per un futuro radioso».

