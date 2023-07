Vela, il Nastro rosa tour pronto a fare rotta su Vibo Marina

Dopo lo svolgimento della seconda tappa d’altura, la Maddalena-Napoli, ha preso il via la terza prova offshore destinata a portare la flotta del Nastro Rosa Tour 2023, organizzato da Difesa Servizi spa e Ssi Events con il supporto della Marina Militare, nel porto di Vibo Marina , dove si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli organizzativi per ospitare nel migliore dei modi l’importante evento velico che ha preso il via da Genova in concomitanza con la partenza dell’Amerigo Vespucci per il suo giro del mondo. Dopo la cerimonia d’apertura, tenutasi il 29 giugno a bordo dello storico veliero della Marina Militare, ambasciatore italiano nel mondo. Il 1° luglio le imbarcazioni del Nastro Rosa Tour hanno accompagnato nave Amerigo Vespucci per renderle omaggio in occasione della sua partenza per un viaggio che la porterà a solcare quasi tutti i mari del mondo. A condurre la terza tappa Napoli-Vibo, spinta da una brezza sui 12 nodi, si trova, al momento, l’imbarcazione “Città di Genova”, condotta dal team Sericani-Licursi che si è già aggiudicata la vittoria nella seconda frazione partita da La Maddalena con arrivo a Napoli. Il Marina militare Nastro rosa Tour 2023 promuoverà, inoltre, il progetto “Scopri dove ti Porto”, ideato da Enit- Azienda Nazionale del Turismo e articolato su diciassette itinerari ispirati a rotte storiche. La rotta della terza frazione, per volere del comitato organizzativo, si sovrapporrà infatti, per alcuni tratti, alla Rotta dei Normanni, percorso da scoprire tra Sapri e Tropea.

LEGGI ANCHE: Giro d’Italia velico a Vibo, la Pro Loco ringrazia la Marina Militare

Vibo accoglie il “Nastro Rosa Tour”, il Giro d’Italia a vela organizzato dalla Marina Militare