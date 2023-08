Soriano: buona la prima in Coppa con la vittoria contro il Capo Vaticano

Ha sorriso al Soriano il derby vibonese di Coppa Italia anche se il Capo Vaticano non ha demeritato, tutt’altro. In una giornata caratterizzata da un caldo afoso, che ha messo a dura priva i calciatori in campo, i rispettivi tecnici hanno avuto utili indicazioni in vista del futuro. Difficile dare dei giudizi, anzi è praticamente impossibile, sia perché si è ancora all’inizio, sia perché non è stato facile per nessuno giocare con una temperatura che si avvicinava ai 40 gradi. Ma i primi segnali che arrivano sono sicuramente confortanti. È stato Alessio Macrì di testa, su angolo battuto da Guerrisi, a portare avanti la formazione ospite di mister Giovinazzo. Quindi Acosta si è procurato un rigore (fallo di Amante) che il bomber Fioretti ha trasformato ed è con il risultato di 0-2 che si è andati al riposo. Nella ripresa Surace ha accorciato per il Capo Vaticano.

