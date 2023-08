Reggina esclusa dalla Serie B, bocciato il ricorso dal Tar

Il Lecco in Serie B, la Reggina no. Il Tar del Lazio ha emesso il proprio verdetto accogliendo la richiesta della società lombarda e dando il via libera alla riammissione della squadra di Foschi al campionato cadetto. Il Lecco era stato escluso a causa di un ritardo nella presentazione della documentazione relativa all’impianto da utilizzare per le partite casalinghe della prossima stagione: nella fattispecie, lo stadio Euganeo di Padova, essendo il Rigamonti-Ceppi non a norma per la Serie B. Niente da fare, invece, per la Reggina il cui ricorso è stato giudicato “improcedibile” con il club calabrese ritenuto non in possesso delle carte per essere iscritto alla prossima Serie B. La Reggina, adesso, avrà un’ultima chance con il Consiglio di Stato per vedere accolte le proprie richieste. (Agi)

LEGGI ANCHE: Calcio, Reggina esclusa dalla Serie B: respinto il ricorso

Vibonese: è ufficiale l’ingaggio del tecnico Antonio Buscè