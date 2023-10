A Monterosso Calabro torna la Festa del ciclismo, in programma per oggi, domenica 8 ottobre 2023, nel piccolo Centro delle preserre vibonesi, noto per la presenza del Polo Museale e per essere annoverato tra i borghi più belli d’Italia, si ripete l’affermata escursione ciclistica “B.E.C. Madonna del Rosario”, organizzata dall’A.S.D. “I Normanni” di Mileto, con il Patrocinio dell’amministrazione comunale di Monterosso Calabro, dell’Uisp Regionale Calabria Ciclismo, dell’Epli Calabria e la collaborazione della Confraternita del SS.mo Rosario e della Pro Loco del centro monterossino. Come ogni anno, l’evento si svolge in occasione della ricorrenza della Festa in onore della Madonna del Rosario, richiamando molti ciclisti e spettatori provenienti da tutta la regione. In crescendo, rispetto a quelle precedenti, l’edizione 2023 offre già ottimi risultati: quasi 100 le prenotazioni di partecipazione da parte di ciclisti, oltre 15 le A.S.D. che hanno aderito, conferendo alla manifestazione respiro regionale. Interessante il percorso proposto dagli organizzatori. Si snoda per una distanza complessiva di 68 Km, con un dislivello altimetrico 1159 metri, interessando gran parte della Valle dell’Angitola con i comuni di Monterosso Calabro, Capistrano, San Nicola da Crissa, Filogaso, Sant’Onofrio e Maierato. Un percorso, dunque, che consentirà ai partecipanti e agli spettatori di godere le splendide ricchezze ambientali che insistono intorno al Lago Angitola (Riserva Naturalistica WWF) e quelle culturali rinvenibili sui territori interessati dall’escursione. A tal proposito, il presidente dell’A.S.D. “I Normanni”, Antonello Ceravolo, ha voluto evidenziare come “fra gli

obiettivi della manifestazione, oltre quelli sportivi, vi siano anche quelli di far conoscere e promuovere le tante risorse storiche, artistiche e ambientali offerte dai territori e suscettibili di interesse turistico”.

Proprio per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, in occasione della gara la Pro loco organizzerà uno

stand promozionale, con la distribuzione ai partecipanti di litografie del pittore Massimo Polia riproducenti luoghi e monumenti monterossini e dei “Vuti”, i tipici dolci confezionati in occasione della Festa Patronale.

La partenza della gara è prevista per le ore 09:00 dal Palazzo Municipale, mentre la conclusione è prevista per le 13:00, con le premiazioni e un lauto “Pasta Party” offerto dalla Confraternita del SS.mo Rosario.

