Volley serie C femminile: buona la prima per la Tonno Callipo

Esordio col botto per la Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia che “nella prima gara di serie C femminile a San Giovanni in Fiore, – fa sapere la società – impone subito la legge del più forte vincendo senza repliche per 3-0, con parziali alquanto netti: 3-25, 14-25, 16-25. Ben quattro giocatrici vibonesi in doppia cifra e tutte con 10 punti: si tratta delle sorelle Vinci, Denise e Martina, Piarulli e Milazzo. Seguono a ruota Salimbeni con 8 e Macedo con 7. Dopo il primo set senza alcuna discussione per le giallorosse, con soli tre punti realizzati dalle cosentine, le stesse hanno opposto un po’ più di resistenza nei successivi due set ma senza impensierire capitan Vinci e compagne che hanno gestito il gioco a proprio piacimento. Da segnalare anche un buon 70% di ricezione positiva del libero della Callipo, Elisa Darretta che ha dato tranquillità dalla seconda linea all’intera squadra. A gara in corso sono entrate anche Giulia Scibilia e Suelen Da Silva Oliveira. Boschini ha schierato dall’inizio la diagonale Salimbeni-Piarulli; quindi al centro Martina Vinci e Macedo; in banda Denise Vinci e Milazzo, libero Darretta”. A fine gara soddisfatto il tecnico Diego Boschini: “Non possiamo certo dire che è stata una brutta prestazione da parte nostra – inizia il tecnico giallorosso – semmai c’è da dire che noi abbiamo il dovere e la necessità di lavorare tenendo dei livelli di attenzione sempre decisamente più alti. Se riusciamo a migliorare sotto questo aspetto facciamo uno

step di qualità in avanti sicuramente importante. Tutto ciò – continua Boschini – lo abbiamo visto

nel primo set ed il risultato è stato alquanto eloquente, quando invece abbiamo calato in intensità s’è

lasciato più spazio all’avversario e lì i margini di distacco si sono un pò ridotti. Quindi noi

dobbiamo esseri bravi a mantenere sempre il nostro standard anche a livello mentale e continuare su

quella strada lì. Un’altra cosa su cui dobbiamo migliorare è avere la consapevolezza dei nostri mezzi, che sicuramente sono importanti, ma anche che quando arriveranno le partite più probanti non dobbiamo assolutamente fare l’errore di adagiarci, piuttosto occorre mantenere sempre alta la concentrazione ed avere fiducia nelle cose che siamo bravi a fare. A livello tecnico – conclude

Boschini – abbiamo espresso un ottimo livello di pallavolo, c’è sicuramente ancora qualche area da migliorare ma sono cose più facili da gestire. Ciò perché ci si lavora in palestra durante gli

allenamenti con il volume di lavoro, quindi c’è anche lì da fare qualche passo in avanti, però la base

è già molto alta”. Ora per la Tonno Callipo un doppio turno interno: si comincia sabato prossimo, 14

ottobre, con l’esordio al PalaValentia (ore 18.00) ospitando Stella Azzurra Catanzaro, a seguire la

settimana dopo contro Pizzo.

