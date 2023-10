Prove di ripartenza per l’Asd San Calogero Calimera: definito l’organigramma della società

Continua l’opera di riorganizzazione dell‘Asd San Calogero Calimera. Nei giorni scorsi è stato definito l’organigramma ufficializzando al vertice del sodalizio il presidente Tonio Mazzitelli. Come è noto, il club rossoceleste partirà dalla Terza categoria, dopo aver militato per decenni in tornei di livello superiore. Porterà con sé un patrimonio d’esperienza calcistica lungo 47 anni, fin dal lontano 1976, dopo aver scritto pagine di storia sportiva indelebili. Il presidente Mazzitelli, già al vertice del San Calogero del campionato d’Eccellenza nella stagione 98/99, sta allestendo una rosa in grado di recitare un ruolo di primo piano nel torneo, che partirà molto probabilmente il 5 novembre prossimo. «Anche se non viene detto esplicitamente – si legge in una nota -, l’obiettivo stagionale della società è il salto di categoria. Si punta, in sostanza, guardando lontano, a festeggiare il cinquantenario del club, nel 2026, ritrovandosi su palcoscenici calcistici più consoni al suo blasone. Per perseguire gli obiettivi prefissati si confida in una buona campagna abbonamenti. Tra i propositi della compagine anche il rilancio del settore giovanile». Intanto al comunale “Maio”, da due settimane, la squadra è alle prese con la preparazione atletica studiata appositamente da mister Antonello Ferrazzo, già navigato trainer di categoria. Seguiranno diversi incontri amichevoli per mettere a punto i dettagli tecnici e trovare la giusta amalgama tra i giocatori. Ritornando all’organigramma, l’assetto dirigenziale vede a capo del club, come detto, il presidente Mazzitelli, nelle vesti di vice presidente Marco Petrolo; segretario Valentino Barone; direttore sportivo Luca Scuteri; dirigenti Alessandro Occhiato, Marco Vallone, Alfonso Scuteri, Saverio Maccarone, Michele Parbonetti, Francesco Brosio, Chiara Ferrazzo e, nel ruolo di cassiera, Stefania Razza.

LEGGI ANCHE: Eccellenza: il Soriano sogna il colpo ma la Vigor recupera il doppio svantaggio

Zambrone, tanta partecipazione al primo torneo di calcio e bocce “San Carlo Borromeo”

Serie D: Tandara e Convitto esaltano la Vibonese in casa dell’Akragas (2-1)