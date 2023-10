Serie D: Tandara e Convitto esaltano la Vibonese in casa dell’Akragas (2-1)

Una bella quanto preziosa vittoria in Sicilia per la Vibonese, nella giornata numero 7 del campionato di Serie D. Ad Agrigento, contro una formazione ostica e ambiziosa, la squadra di mister Buscè si impone con il risultato di 2-1, rimanendo così in scia alle battistrada. La superiorità tecnica e atletica della Vibonese si vede fin da subito, quando in tre minuti Tandara prima e Convitto poi piazzano l’uno-due che incanala il confronto sui binari giusti. Nella ripresa ecco il ritorno dei padroni di casa, a segno con Di Mauro intorno alla mezzora. Ma il forcing siciliano va a sbattere sui guanti di Del Bello e sulla forza di una Vibonese in grado di prendersi tre punti pesantissimi, che fanno morale e classifica. A proposito della graduatoria generale, in vetta c’è sempre il Siracusa con 19 punti (gli aretusei sbancano per 4-1 il campo del Lamezia) e poi ecco il Trapani a quota 18, davanti alla formazione rossoblù che di punti ne ha 15. Nel prossimo turno Baldan e compagni giocheranno contro il Real Casalnuovo al Luigi Razza, domenica 15 ottobre.

Il tabellino del match

AKRAGAS – VIBONESE 1-2

MARCATORI: Tandara 16’ pt, Convitto 18’ pt, al 23’ st Di Mauro

AKRAGAS: Sorrentino, Baio (dal 84’ Bruno), Pantano (61’ Mannina), Cipolla, Trombino, Sanseverino, Scozzari, Rechichi, Grillo, Di Mauro, Rea (dal 46’ Marrale). All.: Coppa. (Busà, Perez, Rossi, Di Stefano, Puglisi, Pirvu).

VIBONESE: Del Bello, Baldan, Esposito, Tandara, Convitto (dal 68’ Furino), Onraita, Malara (dal 79’ Castillo), Staropoli, Gaeta, Anzelmo, Ciotti (dal 58’ La Gamba). All.: Busce (Borrelli, Di Vittorio, Iuliano, Lorenz, Scavone, La Rosa, Furina).

Arbitro: Morello di Tivoli

